Rivalutazione partecipazioni 2019: analisi di convenienza in versione xls e cloud

La Legge di Bilancio 2019 ha riaperto i termini per effettuare la rivalutazione delle partecipazioni in base alle disposizioni dell'art. 7 della Legge 28.12.2001, n. 448.

La legge di bilancio 2019, modificando il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2019. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 giugno 2019.

Vengono previste due distinte aliquote dell'imposta sostitutiva. Per le partecipazioni qualificate l'aliquota è pari al 11%. Per le partecipazioni NON qualificate l'aliquota è pari al 10%

Tramite questo foglio di calcolo sarà possibile determinare, in maniera rapida e agevole, la convenienza ad effettuare la rivalutazione delle partecipazioni qualificate e non qualificate.

