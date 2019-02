Rivalutazione beni d'impresa società di capitali 2018: in promozione fino al 28 febbraio

La manovra di bilancio 2019 (L. 145/2018) riapre i termini per la, che consente di iscrivere nell'attivo patrimoniale maggiori valori in relazione a tali beni dietro il versamento di un'imposta sostitutiva.

Possono beneficiare della rivalutazione tutti i soggetti operanti in regime di impresa, come società di capitali, enti commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali ed enti non commerciali (per i beni appartenenti all'impresa), stabili organizzazioni di soggetti non residenti, ecc.



Sono rivalutabili i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2017.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2017 (per i soggetti "solari" quindi il bilancio al 31.12.2018).

Possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni "merce", nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.

Abbiamo pubblicato Rivalutazione beni d'impresa società di capitali 2018, software in MS Excel che consente di stimare, per le società di capitali, il risparmio fiscale derivante dai futuri maggiori ammortamenti e/o minori/maggiori plusvalenze/minusvalenze.



La stima può essere fatta anche per le imprese individuali o le società di persone indicando, in luogo della percentuale dell'Ires attesa, una percentuale dell'aliquota marginale mediamente attesa relativamente alle persone fisiche (titolare della ditta individuale o soci delle società di persone) a cui i redditi d'impresa vengono imputati per competenza.

Il software è IN PROMOZIONE fino al 28 FEBBRAIO 2019!

CLICCA QUI per accedere alla scheda del software.