Ristrutturazioni edilizie: la guida aggiornata dall'Agenzia Entrate

L'Agenzia Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet la guida aggiornata al 22 settembre 2017 per le agevolazioni e detrazioni legate alle ristrutturazioni edilizie.

La guida è disponibile al seguente link.

Gli aggiornamenti più recenti riguardano la proroga della maggiore detrazione (Irpef) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le nuove detrazioni per l'acquisto di case antisismiche, i beneficiari del diritto alle detrazioni, le regole per la detrazione (Irpef e Ires) delle spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche e per la cessione del credito, le agevolazioni sull'acquisto del box auto, i pagamenti con bonifici e la proroga della detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.