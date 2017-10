Risoluzione dell'Agenzia Entrate su super e iper ammortamento

Venerdì 27 ottobre 2017

L'Agenzia Entrate, con la risoluzione 132 del 24 ottobre 2017, ha fornito chiarimenti in tema di super ammortamenti in relazione alla validità della proroga al 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l'iper ammortamento) per gli investimenti in leasing effettuati secondo particolari modalità.



Più specificatamente l'Agenzia ha chiarito che sono agevolabili i beni per cui è stato effettuato l'ordine entro il 31 dicembre 2017 anche se l'investimento viene realizzato successivamente attraverso un contratto di leasing; è sufficiente che entro la fine dell'anno sia pagato al fornitore un anticipo almeno pari al 20%, che verrà poi considerato parte del maxicanone iniziale.



