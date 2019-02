Rimborsi spese costi chilometrici e costi trasferte: le app in cloud aggiornate con i costi ACI 2019

Abbiamo pubblicato le nuoveper la gestione dei rimborsi spese(Supplemento ordinario n. 57 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 295 del 20 dicembre 2018):

Gestione rimborso spese costi chilometrici: versione Cloud, l'applicazione per determinare il rimborso spese chilometrico spettante all'amministratore/dipendente per l'utilizzo dell'auto propria e per stampare la nota periodica di rimborso spese;

Gestione rimborso spese costi trasferte: versione Cloud, l'applicazione per determinare il rimborso spese chilometrico spettante all'amministratore/dipendente per l'utilizzo dell'auto propria e per stampare la nota periodica di rimborso spese.

I dati di input comprendono anche le spese accessorie sostenute durante le trasferte, quali ricevute di ristoranti, parcheggi, taxi, ecc.;

Rimborso chilometrico: calcolo con tabelle ACI (versione Cloud), applicazione GRATUITA per determinare il rimborso chilometrico dovuto per una trasferta.

Tutte le app sono già incluse nell'abbonamento SimpleProf: strumenti che semplificano la vita.