Riforma delle camere di commercio - Pubblicato il decreto che definisce il nuovo assetto territoriale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2017, il Decreto 8 agosto 2017, recante "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale". (Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2017).

E' così giunto al traguardo finale il piano di accorpamento che ha ridisegnato la nuova mappa geografica delle Camere di Commercio.



Il decreto razionalizza e rende più efficiente il sistema delle Camere di Commercio, a conclusione di un percorso avviato ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 (recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"), sulla base di un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole Camere di Commercio, proposto dalla stessa Unioncamere.

Con questo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico viene definito il nuovo assetto territoriale delle Camere che passano da 105 a 60, portando a compimento il processo di riorganizzazione partito due anni fa con la riforma Madia.

Salvaguardata la presenza di almeno una Camera di Commercio in ciascuna Regione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 219/2016.

Nelle circoscrizioni regionali in cui è presente un numero di Camere di Commercio inferiore a tre, le relative unioni regionali sono poste in liquidazione (art. 5, comma 2).



Il processo di razionalizzazione coinvolge anche le aziende speciali che vengono ridotte da 96 a 58, mentre le sedi secondarie scendono del 20% con una riduzione complessiva di un quarto dei metri quadrati utilizzati e la messa a reddito degli uffici non utilizzati.



Si apre ora una nuova fase di progettazione che permetterà alle Camere di commercio di assolvere alle nuove funzioni strategiche in tema di digitalizzazione, orientamento e formazione, valorizzazione del turismo e del patrimonio culturale che sono state loro attribuite dal citato decreto legislativo 219 del 2016.



Segnaliamo, inoltre, che, con decreti direttoriali del 12 settembre 2017 sono stati pubblicati i dati economici di 18 Camere di Commercio, relativi ai parametri "numero delle imprese", "indice di occupazione", "valore aggiunto" e "diritto annuale" per i settori economici individuati dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155.

