Riforma del Terzo settore: le proposte di emendamento del CNDCEC

Il, per mezzo anche dell'attività del proprio "Gruppo di lavoro per la riforma del Terzo settore", ha elaborato un pacchetto di proposte di emendamento per la, di cui al decreto legislativo n. 117/2017.La necessità di un intervento è nata in considerazione del fatto che il Codice del Terzo settore rende possibile l'emanazione dientro 12 mesi dall'entrata in vigore dei decreti attuativi della Riforma e il termine ultimo per la loro approvazione è fissato per ilIl presente documento presenta alcuni emendamenti alla norma, e in particolare al Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017), i quali, cercando di realizzare al meglio la ratio normativa, apportano alcune limitate modifiche che potrebbero rendere il sistema più coordinato e uniforme.A questo fine, sono presentate alcune proposte che tendono a conciliare l'intendimento del legislatore delegante con quanto oggi previsto in materia di revisione "organica" del settore.Per scaricare il testo del documento clicca qui