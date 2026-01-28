Riforma del Contenzioso tributario: come cambiano il ricorso tributario e le strategie difensive

Il 2025 ha segnato un punto di svolta cruciale per i professionisti del settore fiscale. Le recenti modifiche normative hanno ridisegnato i confini del processo tributario, imponendo un aggiornamento rigoroso delle formule e degli schemi processuali. In questo scenario, la redazione di un ricorso tributario non può più basarsi su vecchi schemi, ma richiede un’aderenza millimetrica alle nuove disposizioni.

AteneoWeb risponde a questa esigenza professionale pubblicando il pacchetto "Contenzioso tributario: modello di ricorso e memorie 2025", curato dal Dott. Alvise Bullo.

Il cuore dell’offerta è il nuovo Modello di ricorso tributario 2025, uno strumento tecnico studiato per recepire le novità normative che interessano la fase introduttiva del giudizio. Non si tratta di una semplice revisione formale, ma di un ripensamento strutturale dell’atto difensivo per garantire la massima efficacia dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria.

Oltre al ricorso, il professionista deve oggi prestare particolare attenzione alla fase di precisazione delle difese. L’utilizzo di memorie tributarie ben strutturate è diventato essenziale per rispondere alle controdeduzioni dell'ufficio. Il pacchetto include infatti una memoria illustrativa dotata di uno schema tabellare riassuntivo, fondamentale per semplificare la consultazione dei punti chiave al giudice, e una memoria specifica contro lo schema d’atto.

Investire in strumenti operativi aggiornati significa ridurre il rischio di inammissibilità e potenziare la capacità difensiva.

Con un costo promozionale di 180,00 € + IVA per l'intero pacchetto (rispetto ai 270,00 € dei singoli documenti), AteneoWeb offre una soluzione d’eccellenza firmata da uno dei massimi esperti del settore, garantendo al contempo risparmio e competenza.





CLICCA QUI.