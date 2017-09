Rientrato dalle ferie? Su AteneoWeb ti aspettano tante nuove promozioni!

Ecco le promozioni del mese di settembre riservate agli utenti AteneoWeb:

Calcolo delle imposte sulle transazioni di immobili ad uso abitativo: versione Cloud

L'applicazione per calcolare velocemente le imposte dovute nella compravendita di immobili ad uso abitativo;



Deduzione ACE Società di Capitali 2017 (Esercizio 2016): versione Cloud

Applicazione cloud per la determinazione dell'ACE relativa alle società di capitali per esercizi chiusi al 31/12/2016. Aggiornata con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 e con il D.L. 50/2017 convertito in legge;



ExcelLeasing 2017 (bilanci chiusi al 31.12.2017)

Foglio elettronico in MS Excel per la gestione in multiutenza dei leasing (multileasing);



Usura Mutuo Facile 2017: con i tassi soglia del III trimestre 2017

IL software determina i tassi effettivi di un mutuo bancario, confronta i tassi effettivi con i tassi soglia usurari indicati dalla Banca d'Italia e determina gli interessi eventualmente non dovuti per superamento dei tassi soglia;



Ravvedimento operoso versamenti: versione Cloud

Versione Cloud del software Ravvedimento operoso in Excel. Fornisce i dati utili alla compilazione dell'F24;



Analisi convenienza tra Regime Ordinario, dei Minimi e Forfetario 2017

Il software stima il diverso trattamento fiscale previsto tra Regime ordinario, il Regime dei minimi in vigore, fino alla scadenza dei 5 anni o al compimento dei 35 anni, per tutti i soggetti che aderiscono entro il 31 dicembre 2015, il nuovo regime forfetario come modificato dalla Legge di Stabilità 2016;



Cessione di credito commerciale: modello/procedura tramite scambio di corrispondenza

Modello/procedura per gestire una cessione di credito commerciale formalizzata mediante scambio di corrispondenza. Prevede le due lettere (di proposta e di accettazione) e la notifica da trasmettere al debitore ceduto;



Liquidazione SRL: procedura semplificata senza intervento del notaio

Il documento comprende:

modello di delibera accertamento da parte degli amministratori di una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., dai numeri 1 a 5 del primo comma

convocazione dell'assemblea dei soci

modello di deliberazione dell'assemblea dei soci, che prende atto della causa di scioglimento e nomina il/i liquidatore/i

modello di approvazione Bilancio finale di liquidazione e istanza di cancellazione dal Registro Imprese.

