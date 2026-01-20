Report Azienda 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Martedì 20 gennaio 2026
Aggiungi ai preferiti

Ricorso avverso riqualificazione del reddito dichiarato in regime forfettario

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sui contribuenti in regime forfettario, con particolare riferimento a coloro che nel 2021 hanno superato la soglia di 65.000 euro di ricavi o compensi. 
In questi casi, l’Amministrazione finanziaria verifica la corretta applicazione del regime e, qualora accerti il superamento del limite, procede alla rideterminazione del reddito per il 2022 secondo le regole del regime ordinario.

Abbiamo pubblicato il documento Ricorso avverso riqualificazione del reddito dichiarato in regime forfettario, che analizza i principali profili difensivi attivabili in sede di impugnazione dell’atto di accertamento, fornendo una guida operativa per contestare la rideterminazione del reddito limitando gli effetti della rettifica.

Il fac-simile di ricorso proposto può essere utilizzato, con gli opportuni adattamenti, non solo nelle ipotesi di superamento della soglia di ricavi, ma anche in tutti i casi in cui il regime forfettario venga contestato, ad esempio quando l’Agenzia delle Entrate ritenga che l’attività svolta sia diversa da quella dichiarata, con conseguente modifica del coefficiente di redditività, oppure quando l’attività risulti esclusa dal regime agevolato per disposizione normativa.

CLICCA QUI.

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Periodico iscritto alla USPI - Unione Stampa Periodici Italiana Unione Stampa Periodici Italiana
Installa l'applicazione AteneoWeb Mobile da Amazon Appstore Installa l'applicazione AteneoWeb da Android Google Play
INFO

Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google
Mappa dei contenuti

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS