Revisori legali - In arrivo il nuovo codice etico per il 2019

Con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 20 novembre 2018, Prot. n. 245504, è stato definitivamente adottato il "Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti".

Nel Codice vengono fissati i principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale di cui agli articoli 9, comma l e 9-bis, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, che i soggetti iscritti al registro dei revisori sono tenuti ad osservare nell'esercizio dell'attività di revisione legale svolta ai sensi del citato decreto legislativo.



I principi elaborati ai fini della predisposizione del Codice tengono conto dei principi emanati dagli organismi internazionali e in particolare dall' International Ethics Standards Board (IESBA) dell'International Federation of Accountants (IFAC).

Il presente Codice è suddiviso in due parti.

La parte A definisce i principi deontologici fondamentali per i soggetti abilitati alla revisione e fornisce un quadro di natura concettuale che deve essere applicato nell'identificazione dei rischi di mancata osservanza dei suddetti principi fondamentali, nella valutazione della significatività dei rischi identificati, nell'individuazione delle misure di salvaguardia.

La parte B descrive le modalità di applicazione del quadro concettuale in determinate situazioni.

Tra i principi fondamentali che il soggetto abilitato alla revisione deve osservare ci sono: l'integrità, l'obiettività, la competenza professionale e la diligenza, la riservatezza e il comportamento professionale.

Il soggetto abilitato alla revisione non deve intenzionalmente intraprendere alcuna attività che pregiudichi o possa pregiudicare l'integrità, l'obiettività o la reputazione dell' attività di r e vis ione e che pertanto sarebbe incompatibile con i principi fondamentali.

Il Codice sarà applicato a decorrere dagli incarichi di revisione legale relativi agli esercizi aventi inizio nel corso dell'anno 2019.



Per scaricare il testo della determina clicca qui.

Per scaricare il testo del Codice clicca qui.

Per accedere alla sezione Revisione legale del sito della Ragioneria Generale dello Stato clicca qui.