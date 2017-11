Revisori legali - Aggiornato il programma annuale della formazione continua

1) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha aggiornato il programma per l'anno 2017 relativo alla formazione continua dei Revisori Legali.



Con determina del Ragioniere generale dello Stato dell'11 ottobre 2017, Prot. n. 183112 è stato, infatti, adottato un aggiornamento del programma annuale relativo all'anno 2017 per l'aggiornamento professionale dei revisori legali.

Rispetto alla precedente determina n. 37343 del 7 marzo 2017, nel programma annuale sono state incluse le materie relative alla formazione dei revisori degli enti locali. La frequenza di corsi relativi a queste materie consente ai revisori degli enti locali - o canditati all'iscrizione nel relativo elenco - di maturare, se revisori legali, anche i crediti richiesti dall'iscrizione al registro della revisione legale.

Detto aggiornamento - come si legge nella FAQ n. 18 - è stato ritenuto opportuno al fine di non aggravare eccessivamente gli oneri relativi alla formazione. Alla luce dell'aggiornamento del programma, infatti, i revisori legali potranno maturare i crediti necessari all'assolvimento dell'obbligo formativo anche frequentando i corsi organizzati per i revisori iscritti all'elenco dei revisori degli enti locali.

Alla determina è allegato il programma dei corsi che sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi degli enti locali anche se frequentati anteriormente alla data della presente determina.



2) Sul sito della Ragioneria Generale dello Stato è stato inoltre reso noto che, a decorrere dal 5 ottobre 2017, sono accessibili agli iscritti al Registro della revisione legale i corsi predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

I corsi consistono in moduli riguardanti le principali materie che caratterizzano la preparazione professionale del revisore, suddivise tra materie caratterizzanti la revisione e materie riguardanti, tra l'altro, la contabilità generale, il bilancio di esercizio e consolidato, i principi contabili nazionali e internazionali e il diritto societario.

I 7 moduli accessibili saranno integrati, con due successivi rilasci a partire dalla fine del mese di ottobre, con quelli necessari a colmare l'intero debito formativo.

La piattaforma per la formazione a distanza è accessibile, tramite l'Area riservata del portale della Ragioneria Generale dello Stato, in modo gratuito per tutti gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.



3) Sul portale della revisione legale sono state pubblicate 20 FAQ interamente dedicate ai nuovi obblighi formativi in vigore da quest'anno, per assolvere ai quali gli iscritti nel registro devono maturare almeno 20 crediti.

Alla FAQ n. 13 si ribadisce che all'obbligo di formazione continua non sono previsti esoneri, neppure nei casi "di infermità, maternità, età, o per aver impartito docenze nelle materie oggetto della formazione". Sono esentati dall'obbligo formativo i soltanto revisori legali sospesi dal registro ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lett. e) e dell'art. 24-bis del D.Lgs. n. 39/2010, relativamente al periodo della sospensione.

Per scaricare il testo della determina n. 183112/2017 e del programma annuale di formazione clicca qui.

Per accedere ai corsi per la formazione online clicca qui.

Per consultare le FAQ in tema di formazione continua del revisori legale clicca qui.