Revisori enti locali - Disponibile lo schema di parere su bilancio di previsione 2019- 2021

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), in collaborazione con l'Associazione nazionale dei certificatori e revisori degli enti locali (ANCREL), ha reso disponibile lo "Schema di parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2019 - 2021".



Il documento è stato aggiornato con le normative in vigore al 31 ottobre del 2018 e sarà modificato al verificarsi di sostanziali modifiche della normativa relativa al bilancio di previsione.



Il documento, disponibile sul sito del Consiglio nazionale dei commercialisti, non è da considerare vincolante, ma solo quale valido supporto pratico all'attività di verifica e controllo dei professionisti.



Nella premessa al documento si sottolinea come lo schema di parere è predisposto nel rispetto della Parte II "Ordinamento finanziario e contabile del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dei principi contabili generali e del principio contabile applicato 4/2, allegati al D.Lgs. 118/2011.

Il documento è composto da un testo word con traccia del parere dell'organo di revisione corredata da commenti in corsivetto di colore azzurro e da tabelle in formato excel editabili sia direttamente nel file del parere che compilabili nel file excel allegato.



