Revisori dei conti degli enti locali - Pubblicato l'avviso pubblico per l'iscrizione nell'elenco

Con decreto direttoriale del 22 ottobre 2018, pubblicato sul proprio sito istituzionale. Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, ha approvato l'avviso per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e per la presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso, riferito agli enti locali ricadenti nelle regioni a statuto ordinario, dal quale verranno estratti i nominativi dalla data del 1° gennaio 2019.

Nell'avviso sono fissati le modalità e i termini per l'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali - Anno 2019 - Presentazione di nuove domande e adempimenti per i soggetti già iscritti.

Con l'avviso si rende noto che, a decorrere dalle ore 12.00 del 5 novembre 2018, i soggetti già iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, formato in applicazione del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8 dello stesso Regolamento, a dimostrare il permanere dei requisiti previsti dall'articolo 3 a pena di cancellazione dall'elenco.

Dalla stessa data è possibile presentare domanda per l'inserimento nel predetto elenco dei revisori da parte di soggetti non iscritti e che siano in possesso, alla data di scadenza del termine utile appresso indicato, dei requisiti previsti dallo stesso articolo 3 del citato Regolamento.

Potranno presentare domanda di inserimento nell'elenco i soggetti interessati residenti nel territorio delle Regioni a Statuto ordinario.

Il termine utile per la presentazione delle domande Il termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione, nonché delle domande dirette a mantenere l'iscrizione nell'elenco, è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 18.00 del 17 dicembre 2018.

Le domande da parte dei soggetti non iscritti all'elenco 2018 dovranno essere presentate al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, esclusivamente per via telematica con la compilazione di apposito modello, contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti.

Coloro che risultano già iscritti nell'elenco in vigore dal 1° gennaio 2018 dovranno comprovare il permanere dei requisiti di cui all'articolo 3 del Regolamento, esclusivamente per via telematica, mediante accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza.

I soggetti che risulteranno iscritti nell'elenco formato a seguito del presente avviso, sono tenuti a versare al Ministero dell'Interno, un contributo annuo di 25 euro entro il termine del 30 aprile 2019, come previsto dal decreto del Ministro dell'Interno 21 giugno 2013.

Per scaricare il testo dell'avviso pubblico clicca qui.

Per scaricare il testo del decreto direttoriale clicca qui.