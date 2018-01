Rettifica detrazione IVA contribuenti minimi e forfetari. Anno 2018

Abbiamo pubblicato la versione 2018 del software Rettifica detrazione IVA contribuenti minimi e forfetari , programma in MS Excel per la determinazione della rettifica della detrazione IVA da parte dei "contribuenti forfetari" (ex art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 - Legge Stabilità 2015) e dei "contribuenti minimi" (ex L. 244/2007, Art. 1, commi 96 e ss. e Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011).

Il software è IN PROMOZIONE per tutti i nuovi acquirenti FINO AL 31 GENNAIO 2018 e disponibile per l'acquisto anche in un vantaggioso PACHETTO.

Clicca qui per accedere alla scheda del software.