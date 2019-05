Registro delle imprese - Approvate le nuove specifiche tecniche per programmi informatici - In vigore dal 15 maggio 2019

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2019, il decreto direttoriale 2 maggio 2019, recante l'approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 8 febbraio 2019.

In particolare il decreto apporta integrazioni alle specifiche tecniche in essere con riguardo:

- all'aggiornamento della tabella dei Comuni, alle corrispondenti denominazioni e codice (Tabella COM) per accorpamenti, creazione di nuovi Comuni;

- alla modifica della Tabella STA seguito della nuova denominazione della Repubblica della Macedonia del nord;

- alla modifica della Tabella SUI, per quanto riguarda il nuovo regime di iscrizione delle Start-up innovative e di conferma ed aggiornamento dei requisiti e dati, introdotto dalla L. n. 12 del 2019, di conversione del D.L. n. 135/2018 (c.d. "Decreto semplificazioni").

Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia a decorrere dal 15 maggio 2019.

