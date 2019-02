Registrazione fatture di acquisto emesse dal cessionario per conto del cedente

In data 25 febbraio 2019 AssoSoftware ha pubblicato sul proprio portale nuove FAQ in tema di fatturazione elettronica ed ha esaminato il caso in cui un Cessionario che emette una fattura destinata a se stesso, per conto del Cedente (es. Cooperativa per conto dei propri Soci) con data 28/2/2019, la trasmette l'1/3/2019 e la riceve tramite SDI il 2/3/2019 ed ha chiarito in merito alla possibilità dello stesso di annotare la fattura nel registro acquisti in data 28/2/2019 (cioè al momento dell'emissione) senza necessariamente attendere la consegna della fattura da parte del SDI.

Nella risposta fornita AssoSoftware precisa che il Cessionario, nel caso di specie, è sia l'emittente che il destinatario del documento e quindi è già in possesso della fattura che sarà recapitata dal SdI a seguito della trasmissone a carico del medesimo.

Come è già stato confermato per le fatture attive dall'Agenzia delle Entrate nella Circ.13/2018, anche per le passive il Cessionario che possiede il documento può già procedere alla sua registrazione senza attendere i tempi del SdI.

Ovviamente nell'ipotesi che il documento trasmesso sia stato scartato dal SdI, il Cessionario dovrà procedere ad una nota interna di storno contabile, prima di registrare il nuovo documento corretto.