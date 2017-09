Redditi percepiti all'estero da lavoratori italiani: come evitare la doppia tassazione e usufruire del credito d'imposta

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet una breve guida dedicata ai lavoratori italiani all'estero che mette a disposizione utili informazioni sugli argomenti fiscali di maggior interesse, come ad esempio come evitare la doppia imposizione, o come funziona il credito per le imposte pagate all'estero e quando è necessario iscriversi all'Aire (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero).

Il documento, in particolare, si sofferma sul concetto di residenza fiscale, per chiarire come, dove e in che modo i lavoratori all'estero devono pagare le tasse, alle convenzioni contro le doppie imposizioni, per evitare il pagamento delle imposte sia nel Paese di produzione del reddito sia in quello di residenza.

Un altra sezione del documento è dedicato a coloro che, per vari motivi, non si sono iscritti all'Aire e non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni precedenti e intende rimediare.

Clicca qui per accedere alla pubblicazione.