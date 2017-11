Quando nasce una sentenza - Lo chiarisce una recente sentenza della Corte di Cassazione

La sentenza "viene ad esistere" ad ogni effetto, incluso il decorso del termine per la sua impugnazione, nel momento del deposito ufficiale in cancelleria con l'inserimento nell'elenco cronologico e relativa attribuzione di un numero identificativo.



Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24466/2017, depositata il 17 ottobre 2017. La Corte ricorda che la questione, ampiamente dibattuta nella giurisprudenza di legittimità e, poi, sottoposta anche al vaglio della Corte costituzionale, è stata di recente nuovamente rimessa e risolta dalle S.U. di questa Corte, che con sentenza n. 18569/2016 hanno affermato che il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione.



Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date (una relativa al deposito della sentenza e una relativa alla data di pubblicazione della stessa), ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.

