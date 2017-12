Venerdì 22 dicembre 2017

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, congiuntamente con Confindustria, ha pubblicato il secondo contributo in tema di novità in materia di bilancio.



L'elaborato segue la pubblicazione del primo lavoro "Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. n. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali" del marzo 2017 e dà continuità al progetto.

Il lavoro sviluppa tematiche contabili contenute nelle disposizioni civilistiche e nei principi contabili nazionali in modo coordinato con i connessi riflessi amministrativi, societari e fiscali.



L'obiettivo è quello di offrire alle imprese e agli operatori un valido supporto nella gestione di operazioni e fatti aziendali di non sempre facile contabilizzazione; affronta diverse tematiche, come l'emissione e la gestione dei prestiti obbligazionari convertibili, la correzione di errori, le operazioni sulle azioni proprie, le operazioni con i soci quali la rinuncia dei crediti e i finanziamenti concessi a tassi non di mercato.



