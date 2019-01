PTT: nuova funzionalità di accesso al fascicolo telematico anche per la parte non costituita

Sul sito internet della Giustizia Tributaria è stato comunicato che, dal 28 gennaio 2019, è disponibile, per il processo telematico, il nuovo servizio di richiesta di accesso temporaneo al fascicolo processuale telematico.

La funzionalità permette alla parte non ancora costituita in giudizio di visualizzare gli atti e dei documenti processuali relativi a ricorsi e appelli iscritti ai rispettivi registri generali.

L'esito della richiesta di accesso temporaneo, che potrà essere accolta o rifiutata dopo essere esaminata dagli uffici di segreteria della Commissione Tributaria, sarà comunicata al richiedente tramite PEC.

In caso di In caso di autorizzazione alla consultazione, la visibilità del fascicolo processuale è consentita per un periodo di 10 giorni.