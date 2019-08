Proroga dei versamenti delle dichiarazioni: pronto il calendario per la rateizzazione dei versamenti

L'Agenzia delle Entrate informa che è disponibile il calendario delle rate dei versamenti per chi sceglie di avvalersi della proroga al 30 settembre 2019 dei termini per il pagamento delle imposte dirette, Irap ed Iva dovute dai soggetti per i quali sono stati approvati gli Isa, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

Con la risoluzione n. 71/E del 1 agosto l'Agenzia si sofferma sui due calendari possibili per effettuare i versamenti per i contribuenti titolari o non titolari di partita Iva che hanno optato per la proroga fino a fine settembre e ricorda che, per coloro che hanno scelto di non fruire della proroga, non cambia nulla.

Per chi invece ne ha beneficiato, ed ha scelto per il versamento in unica soluzione, le date di scadenza sono il 30 settembre 2019, oppure il 30 ottobre 2019 con una maggiorazione dello 0,40 per cento.

Qui il Comunicato Stampa delle Entrate con i calendari delle scadenze.