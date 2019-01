Pronto il codice tributo per il credito d'imposta formazione dipendenti sulle tecnologie legate a Industria 4.0

Con la Risoluzione n. 6/E del 17 gennaio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, da parte delle imprese, del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 (art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205 del 2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145 del 2018).

Tale credito d'imposta è riconosciuto in relazione alle spese sostenute nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017 ed è utilizzabile in compensazione, presentando il modello F24, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nei limiti dell'importo massimo spettante a ciascun beneficiario.

Il codice tributo istituito è il seguente: