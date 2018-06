PRIVACY PICCOLISSIMA AZIENDA E REGOLAMENTO EUROPEO: fac simili - Pacchetto completo

Abbiamo pubblicato PRIVACY PICCOLISSIMA AZIENDA E REGOLAMENTO EUROPEO: Pacchetto completo , un insieme di fac simili relativi al caso di una s.r.l. artigiana, due soci amministratori, un coadiuvante di un socio, 3 dipendenti. Lo schema è, con poco sforzo, ricorrendo le condizioni di seguito esposte, anche per una s.r.l., s.n.c. o s.a.s. che eserciti anche altra attività (es. autoriparazioni, impianti idrotermosanitari etc.).

La società esercita l'attività di installazione-manutenzione di impianti elettrici, emette e riceve documenti di trasporto e fatture, ha affidato la tenuta delle buste paga ad un consulente del lavoro, la tenuta della contabilità ad un commercialista; all'atto della nomina (nel caso derivante da atto di trasformazione di preesistente s.n.c.) ad uno degli amministratori è stata conferita delega per tutto ciò che concerne il trattamento dei dati personali; tra i dipendenti non vi è personale amministrativo, la parte amministrativa viene svolta unicamente da un socio amministratore (lo stesso che la delega per tutto ciò che concerne il trattamento dei dati personali, utilizzando un solo personal computer sul quale sono memorizzati nominativi, indirizzi, numeri di telefono etc.); ad esclusione delle visite mediche dei dipendenti (cartacee) la società non è' in possesso di dati particolari né di dipendenti né di clienti. La società, inoltre, non ha un proprio sito internet né intraprende nei confronti dei clienti iniziative commerciali e/o di marketing.



Per esemplificare è stata indicata la ragione sociale ELETTRICO s.r.l., l'amministratore e responsabile del trattamento è la sig.ra BIANCHI Maria.

I documenti redatti sono costituiti da:

documento sulla valutazione del rischio, procedure cui attenersi da parte del responsabile del trattamento, sugli obblighi gravanti sulla società in merito al trattamento di dati personali informativa e richiesta di consenso a dipendenti e collaboratori (i 3 dipendenti - viene riportata l'informativa redatta nei confronti di Rossi Mario) informativa e richiesta di consenso all'amministratore e direttore tecnico (Verdi Giuseppe) informativa e richiesta di consenso al coadiuvante del socio (Manzoni Alessandro) conferma di nomina al responsabile esterno (Consulente del Lavoro- studio associato GIALLI-NERI) conferma di nomina al responsabile esterno (Commercialista -studio YPSILON) designazione degli incaricati del trattamento e prescrizioni (da redigere per i 3 dipendenti, per l'amministratore - direttore tecnico e per il coadiuvante del socio).

Clicca qui per accedere al pacchetto.