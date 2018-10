Precompilata: disponibili le bozze delle nuove specifiche tecniche

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet le bozze delle nuove specifiche tecniche utili per la trasmissione delle Comunicazioni dei dati relativi agli interessi passivi e relativi oneri accessori per contratti di mutuo, ai premi assicurativi e contratti e alle comunicazioni delle spese attribuite ai condòmini per lavori effettuati sulle parti comuni e relative cessioni, a decorrere dall'anno di riferimento 2018.

I tracciati permettono, a partire quindi dall'anno 2018, l'invio delle informazioni che saranno successivamente utilizzate in sede di predisposizione della dichiarazione precompilata. Per le annualità precedenti, precisano le Entrate, devono essere utilizzate, in base all'anno di riferimento, le specifiche tecniche e le norme relative.