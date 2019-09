Patent box senza ruling: chiarimenti sull'esercizio dell'opzione. Casi particolari

Come previsto dal Provvedimento del 30 luglio 2019 i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo Patent box in alternativa alla procedura ordinaria del ruling devono comunicare la scelta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l'agevolazione, ha durata annuale ed è irrevocabile e rinnovabile.

Con la Risoluzione n. 81/E del 9 settembre 2019 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti relativamente al caso particolare dei contribuenti IRES con periodo di imposta che non coincide con l'anno solare in corso al 1° maggio 2019, data di entrata in vigore del DL n. 34/2019 ("Decreto Crescita").