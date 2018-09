Otto per mille a diretta gestione statale: per accedere al contributo per l'anno 2018 istanze entro il 1 ottobre

Con notizia pubblicata sul sito internet istituzionale il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha informato che, per accedere al contributo dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2018, le domande per le categorie "Fame nel mondo", "Calamità naturali", "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" e "Conservazione di beni culturali" potranno essere presentate entro e non oltre il 1° ottobre 2018, secondo le modalità stabilite dal Dpr 76/1998.

Le istanze per la categoria "Edilizia scolastica" non dovranno invece essere presentate per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 160 e 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (La Buona Scuola). Le relative risorse saranno destinate agli interventi di edilizia scolastica necessari a seguito di eventi eccezionali ed imprevedibili, individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Le risorse dell'otto per mille derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025, e riferite alla categoria "Conservazione di beni culturali", sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

Ulteriori informazioni sono disponibili a questo indirizzo.