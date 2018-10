Osservatorio mercato immobiliare Ag. Entrate: pubblicato il rapporto sui mutui ipotecari

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il Rapporto sui mutui ipotecari, a cura dell'Osservatorio del mercato immobiliare, che rappresenta un ulteriore passo in attuazione della normativa delineata dal D.lgs. n.72/20161, che assegna all'Omi il controllo statistico sul mercato immobiliare residenziale ed effettua le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macro-prudenziale e che conclude un lavoro pluriennale di progettazione e analisi sugli archivi delle iscrizioni ipotecarie gestite nell'ambito della pubblicità immobiliare.

In particolare nel Rapporto sono contenute le statistiche sui mutui ipotecari con una classificazione per tipo di atto e per aree geografiche, le statistiche sulla destinazione del finanziamento erogato, in modo da comprendere, in particolare, quanta parte del capitale di debito "estratto" dal patrimonio immobiliare ipotecato torna sul mercato immobiliare e quanto va a finanziare il resto dell'economia, con ulteriori aggregazioni per tener conto di situazioni miste. Tale analisi è svolta anche per aree territoriali (Nord, Centro e Sud) e per alcune grandi città.