Ok alla detrazione del 50% per l'installazione di un sistema di accumulo

L'Agenzia delle Entrate, in data 19 settembre 2018, ha risposto da un interpello in tema di detrazione d'imposta prevista per gli interventi finalizzati al risparmio energetico (art. 16-bis, comma 1, lett. h, del TUIR) ed in particolare relativamente alla possibilità di usufruire della suddetta detrazione in relazione alle spese sostenute per l'acquisto e il montaggio di un sistema di accumulo collegato ad un impianto fotovoltaico.

Nel documento le Entrate chiariscono che il diritto alla detrazione Irpef del 50% spetta "solo nel caso in cui l'installazione del sistema di accumulo sia contestuale o successiva a quella dell'impianto fotovoltaico" configurandosi, dunque, come un elemento funzionalmente collegato allo stesso ed in grado di migliorarne le potenzialita?.

Il limite di spesa ammesso alla detrazione (attualmente pari a euro 96.000), precisano ancora le Entrate, rimane unico e riguarda sia l'impianto fotovoltaico che il sistema di accumulo.