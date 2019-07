Nuovo Patent box: partita la consultazione pubblica

E' partita il 17 luglio scorso la consultazione pubblica per acquisire le osservazioni di operatori economici, ordini professionali ed esperti sullo schema di provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che dà attuazione alle modifiche alla disciplina del Patent box contenute nell'articolo 4 del Decreto crescita (Dl n. 34/2019).

Ne dà notizia l'Agenzia delle Entrate, che informa che è online sul proprio sito internet la bozza del documento in cui sono illustrate le regole da seguire in caso di opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile, in alternativa alla procedura ordinaria (ruling). Nel provvedimento, in particolare, viene chiarito che l'opzione deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al quale si riferisce il beneficio e che la variazione in diminuzione va ripartita in tre quote annuali di pari importo.

Osservazioni e suggerimenti potranno essere inviati, entro il prossimo 24 luglio, esclusivamente tramite posta elettronica all'indirizzo dc.gc.accordi@agenziaentrate.it, esprimendo il consenso alla pubblicazione sul sito dell'Agenzia del contributo fornito e del soggetto proponente. Il provvedimento sarà firmato e pubblicato in versione definitiva entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl n. 34/2019.

Clicca qui per leggere il Comunicato Stampa dell'Agenzia Entrate.