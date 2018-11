Nuovo Gruppo Iva: tutti i chiarimenti nella Circolare delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 19/E del 31 ottobre 2018, analizza i diversi aspetti della disciplina del Gruppo Iva, e fornisce chiarimenti interpretativi. Il Gruppo Iva, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, prevede la possibilità, per tutti i soggetti Iva stabiliti in Italia per i quali ricorrono i vincoli finanziario, economico e organizzativo, di costituire un unico soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Per aderire all'istituto, è sufficiente che il soggetto rappresentante del Gruppo presenti telematicamente il modello approvato il 19 settembre scorso. Per il primo anno di applicazione, se l'opzione viene esercitata entro il 15 novembre 2018 il Gruppo Iva avrà efficacia dal 1° gennaio 2019. A regime, invece, si potrà presentare la dichiarazione fino al 30 settembre per costituire il gruppo dal primo gennaio dell'anno successivo.

Questi i punti analizzati nella Circolare:

il regime del Gruppo Iva;

nascita, modifiche e scioglimento del Gruppo Iva;

gli effetti dell'opzione per il regime del Gruppo Iva;

adempimenti e responzabilità.

Clicca qui per accedere alla Circolare e qui per leggere il Comunicato Stampa dell'Agenzia Entrate.