Nuovi ISA: online la guida dell'Agenzia Entrate per i contribuenti

L'Agenzia Entrate ha pubblicato "Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale: i vantaggi per imprese e professionisti", una guida dedicata ai contribuenti che illustra i nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) che, come noto, a partire dalla dichiarazione Redditi 2019 sostituiscono gli studi di settore e i parametri.

Cosa sono e come si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale? Che differenza c'è tra gli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia? In quali casi non si applicano gli Isa? Quali sono i vantaggi per le imprese e i professionisti affidabili? Queste sono solo alcune delle domande che trovano risposta nella pubblicazione delle Entrate.

Un intero capitolo della guida è dedicato ai benefici per i contribuenti affidabili.

A seconda del valore raggiunto, infatti, quest'ultimi possono:

essere esclusi da alcuni tipi di controlli;

beneficiare della riduzione dei termini per gli accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate;

essere esonerati dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d'imposta.

La guida illustra anche le regole generali di compilazione del modello per la comunicazione dei dati (che costituisce parte integrante di Redditi e deve essere presentato da imprese e professionisti che applicano gli Isa) e le modalità per acquisire i dati "precalcolati", cioè gli ulteriori dati che l'Agenzia delle Entrate rende disponibili, come quelli relativi alle dichiarazioni degli anni precedenti a quello di applicazione degli Isa.

La pubblicazione si conclude con un caso concreto di applicazione dei nuovi indici e tutti i riferimenti normativi e di prassi utili per approfondire l'argomento.