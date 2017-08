Nuove imprese a tasso zero - Ampliate le modalità di accesso - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico

Modalità più ampie per accedere alle agevolazioni per la creazione di micro e piccole imprese competitive - cd. "Nuove imprese a tasso zero" - sono state messe a punto dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare del 25 luglio 2017, Prot. 0090954, che modifica ed integra le attuali disposizioni applicative dettate dalla circolare 9 ottobre 2015, n. 75445, come rettificata dalle circolari 28 ottobre 2015, n. 81080 e 23 dicembre 2015, n. 100585.



Le novità riguardano in primo luogo la possibilità di presentare garanzie reali anche su beni immobili non facenti parte del programma di investimento per il quale si richiede l'agevolazione. Ciò vale per i programmi che prevedono l'acquisto, oppure la costruzione o la ristrutturazione di beni immobili. Le suddette garanzie possono essere rilasciate anche da terzi soggetti oltre che, naturalmente, dal beneficiario dell'agevolazione, fino alla concorrenza dell'importo del finanziamento previsto.



Laddove il valore dell'ipoteca - si evince dalla circolare - non dovesse consentire la copertura dell'intero valore del finanziamento concesso, questo dovrà essere assistito da fidejussione rilasciata a favore del Soggetto gestore, fino alla concorrenza della quota parte di finanziamento non assistita da privilegio speciale o da ipoteca.



La circolare introduce poi una novità che riguarda i soggetti legittimati a rilasciare le garanzie fidejussorie previste sia nel caso di richiesta di anticipazione sulla prima erogazione dell'agevolazione che nell'ipotesi della garanzia a rimborso del finanziamento.



La fidejussione potrà essere rilasciata oltre che dalle banche e dalle compagnie di assicurazione anche dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).

Particolarmente interessante è infine la previsione che tutte queste novità si applicano - oltre che alle domande che ancora devono essere presentate e a quelle già presentate in corso di valutazione - anche a quelle già ammesse alle agevolazioni per le quali, alla data di pubblicazione di questa nuova circolare, Invitalia non ha provveduto ad effettuare alcuna erogazione a qualsiasi titolo.

Per scaricare il testo della circolare n. 90964/2017 clicca qui.