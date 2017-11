Nuove checklist da Assirevi per i bilanci IAS/IFRS

Con un comunicato stampa del 13 novembre, Assirevi ha reso noto di aver pubblicato una lista di controllo delle informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati dall'Unione Europea.

A questa prima pubblicazione seguiranno le liste di controllo per chi adotta i principi contabili italiani e quelle dedicate a settori specifici.

Le checklist costituiscono uno strumento utile e pratico di sintesi non solo per coloro che svolgono attività di revisione contabile, ma anche per coloro che sono direttamente coinvolti nel processo di redazione del bilancio; sono presentate in file formato word scaricabili dal sito di ASSIREVI così da consentirne un più agevole utilizzo "sul campo" da parte degli operatori interessati, che potranno compilare digitalmente e stampare, in base alle specifiche necessità, i file in esso contenuti.