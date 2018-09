Nuova Sabatini - Dal Ministero dello Sviluppo Economico una Guida per la compilazione del nuovo modello elettronico

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, in data 6 agosto 2018, una nuova Guida per la compilazione del nuovo modulo di domanda per accedere al contributo per l'acquisto dei beni strumentali (c.d. "Nuova Sabatini").

La Guida illustra le modalità di compilazione del nuovo modello elettronico - release 5.0 - che rappresenta l'unico modo per l'impresa richiedente per inoltrare domanda per fruire degli incentivi per l'acquisto dei macchinari ordinari e industria 4.0.

La domanda di agevolazione e i relativi allegati, pena l'inammissibilità della domanda stessa, devono essere compilati dall'impresa in ogni parte, in formato elettronico e sottoscritti mediante firma digitale, utilizzando esclusivamente i moduli resi disponibili sul sito del Ministero.

Una volta firmato digitalmente, il modulo dovrà essere inviato, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all'iniziativa.

Ricordiamo che nella sezione "Documenti utili" della homepage è disponibile l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari che ad oggi hanno aderito all'Addendum alla convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Attenzione: il modello non deve essere stampato ma salvato e firmato digitalmente.

Per saperne di più e per scaricare il testo della Guida e del modulo per la richiesta del contributo clicca qui.

Per accedere alla sezione dedicata alla "Nuova Sabatini" clicca qui.