Novità fiscali legge di Bilancio 2018: credito d'imposta formazione anche per le imprese agricole e artigiane

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicate le risposte ai quesiti presentati in occasione del webinar del 22 febbraio 2018 dal titolo "Novità fiscali nella legge di Bilancio 2018: dalle nuove misure a favore delle imprese alla tassa sui rifiuti", in tema di credito d'imposta per formazione 4.0 e di TARI.

In risposta ad uno dei quesiti, in particolare, MEF ha chiarito che il credito d'imposta formazione è rivolto a tutte le imprese e, dunque, in conformità a quanto previsto dalla disciplina europea in materia di aiuti alla formazione contenuta nel regolamento (UE) n. 651/2014, anche alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e alle imprese artigiane.