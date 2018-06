Notariato: nuovo studio sulla nuova disciplina delle PMI

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo studio "La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata".

Nel testo "si esaminano gli interventi normativi con cui il legislatore, nell'arco di quattro mesi, ha sostanzialmente riscritto la disciplina delle società a responsabilità limitata, concedendo alle stesse una serie di opportunità, in precedenza riservate al modello azionario, che riguardano tanto il piano organizzativo che quello del finanziamento dell'impresa e della circolazione della partecipazione.

Ciò è avvenuto estendendo alle PMI in forma di s.r.l. le deroghe al diritto societario previste originariamente per le start up innovative e prevedendo un sistema di circolazione delle quote delle piccole e medie imprese e delle imprese sociali costituite in forma di s.r.l. attraverso i portali per la raccolta di capitali, mediante il recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 maggio 2014, n. 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

Lo studio definisce, quindi, l'ambito soggettivo di applicazione di tali provvedimenti, attraverso l'analisi della nozione di PMI e l'individuazione delle modalità di accertamento della relativa qualifica".

Clicca qui per accedere al documento.