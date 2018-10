Notai del Triveneto - Presentate nuove massime in materia societaria

Il Comitato Interregionale dei Consigli notarili delle tre Venezie ha provveduto ad elaborare alcune nuove massime societarie, presentate nel corso di un evento tenutosi il 22 settembre 2018.

Si tratta di orientamenti in tema di SRL - PMI, che, in particolare, trattano i seguenti temi:

- Definizione di .Sr.l.- PMI;

- Applicazione del principio dell'unicità della partecipazione in presenza di categorie di quote;

- I diversi diritti attribuibili alle categorie di quote nelle S.r.l.- PMI;

- Assenza di limiti quantitativi nella creazione di categorie di quote a voto limitato nelle S.r.l.- PMI;

- Perdita da parte di S.r.l. dei requisiti di PMI e sorte delle categorie di quote esistenti;

- Diritto di prelazione negli aumenti di capitale di S.r.l.- PMI in presenza di categorie di quote;

- Assemblee speciali in presenza di quote di categoria;

- Pegno o usufrutto su una quota di partecipazione di categoria;

- Limiti all'ammissibilità del voto divergente nel caso di socio titolare di quote di diverse categorie;

- Legittimità del recesso riferito ad una sola delle quote di categoria detenute da un medesimo socio;

- Limiti all'acquisto di proprie partecipazioni da parte di S.r.l.-PMI.

Per scaricare i nuovi orientamenti societari del Comitato interregionale dei Consigli notarili delle tre Venezie clicca qui.

Per accedere agli orientamenti societari del Comitato interregionale dei Consigli notarili delle tre Venezie clicca qui.