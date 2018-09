In una intervista rilasciata ieri a Money.it, a margine del forum nazionale commercialisti 2018 organizzato da ItaliaOggi, il Presidente della commissione finanze della Camera Onorevole Carla Ruocco (M5S) ha dichiarato:

"Non prevediamo nessuna proroga dell'entrata in vigore della fattura elettronica, che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2019. Tuttavia siamo pronti ad ascoltare i professionisti, anzi la prossima settimana inviteremo il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in Commissione Finanze per discutere le proposte migliorative della mia proposta di legge (il decreto semplificazioni, ndR). Occorre comunque considerare altri aspetti.



In primis, la prossima estensione del regime forfettario, che andrà ulteriormente a ridurre la platea di soggetti interessati dalla fattura elettronica.



E ancora, il periodo iniziale di riduzione delle sanzioni."