MINI IRES 2019: software xls e in cloud

la produzione di utili (e reddito) e il loro mantenimento in azienda

un processo di investimento (in beni strumentali e/o persone)

La legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi da 28 a 34, legge n. 145/2018) ha introdotto, con decorrenza dal periodo d'imposta 2019, (e in sostituzione di super-ammortamenti e ACE) la mini-IRES/IRPEF per gli utili reinvestiti.Obiettivo della "mini IRES" è quello di premiare le imprese che accantonano a riserva utili e che, nel contempo, effettuano investimenti per acquisire beni materiali strumentali nuovi e/o assumono nuovo personale dipendente, incrementando così l'occupazione.Rispetto alle precedenti agevolazioni, con la mini IRES devono coesistere in capo allo stesso soggetto due elementi:

In particolare l'agevolazione consiste nel poter assoggettare all'aliquota del 15% (9 punti percentuali in meno dell'aliquota IRES) la quota di reddito imponibile corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserva, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi (di cui all'articolo 102 TUIR)

del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

Abbiamo pubblicato il software MINI IRES 2019, realizzato in MS Excel, utile per il calcolo della tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l'esercizio chiuso al 31/12/2019.

Il software è disponibile anche nella versione cloud Mini IRES: versione Cloud, già inclusa nell'abbonamento SimpleProf: strumenti che semplificano la vita.