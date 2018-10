MIlleproroghe 2018 - Pubblicata la legge n. 108/2018 di conversione del D.L. n. 91/2018

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2018, la Legge 21 settembre 2018, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

Il provvedimento - in vigore dal 22 settembre 2018 - interviene su vari temi in materia di lavoro, fisco, sostegno alle imprese e ai risparmiatori.

Tra le principali novità:

- lo slittamento del c.d. "ISEE precompilato". Viene infatti prorogata al 1° gennaio 2019 la collaborazione tra INPS e Agenzia delle Entrate per la precompilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) utilizzando le informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'INPS, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare; viene così prorogata al 1° gennaio 2019 la modalità precompilata di presentazione della DSU che rappresenterà così l'unica modalità possibile;

- l'ampliamento, anche per il 2018, delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori in aree di crisi nonché il rifinanziamento, per il 2019, di interventi per la ripresa produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici;

- lo slittamento di 180 giorni del termine per l'adesione delle banche di credito cooperativo (BCC) al contratto di coesione che dà vita al gruppo bancario cooperativo.

- lo slittamento, al 1° luglio 2020, della cessazione del regime cosiddetto "di maggior tutela" nel settore del gas naturale e nel settore dell'energia elettrica.

Sul fronte della cd. "card cultura", la misura viene prorogata anche per ai ragazzi che compiono 18 anni nel corso dell'anno. Prorogato per il 2018 anche il bonus docenti.

In tema di sigarette elettroniche, slittano al prossimo anno le nuove imposte su sigarette elettroniche, pezzi di ricambio e liquidi.

In tema di vaccini, è stata prorogata la possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva al presente anno scolastico, fissando, altresì, il 10 marzo 2019, come nuovo termine di presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni.

Per quanto riguarda i veterinari, viene rinviato a gennaio 2019 l'obbligo di ricetta elettronica;

E' stata introdotta una nuova formulazione relativa all'attuazione del Fondo per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori. L'operatività di questo Fondo è stata estesa anche ai risparmiatori destinatari di pronunce favorevoli dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF).

Per quanto riguarda il settore della giustizia si segnalano le seguenti novità:

- la posticipazione, al 1° aprile 2019, dell'applicazione della nuova disciplina delle intercettazioni (di cui al Decreto legislativo n. 216/2017);

- il differimento, di ulteriori 2 anni, dell'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'iscrizione all'albo degli avvocati;

- la sospensione, fino al 15 febbraio 2019, dell'efficacia della nuova disciplina della partecipazione al procedimento penale mediante videoconferenza;

- lo slittamento, al 31 dicembre 2021, del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di Tribunale ad Ischia, Lipari e Portoferraio;

- l'anticipazione, al 26 febbraio di ciascun anno, del termine entro il quale deve essere riscosso il contributo relativo alle forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del D.L. n. 91/2018, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 108/2018 clicca qui.