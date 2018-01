Legge di stabilità 2018: gli acquisti di carburante

Mercoledì 10 gennaio 2018

La nuova Legge di Bilancio 2018, al fine di contrastare l'evasione fiscale, ha introdotto delle novità in tema di cessione di carburante verso soggetti IVA per tracciarne e controllarne le operazioni.



A partire dal 1° luglio 2018 vi sarà l'obbligo, ai fini della detraibilità dell'IVA e della deducibilità del costo, di acquistare il carburante esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili (carte di credito, di debito o prepagate), abrogando contestualmente la disciplina delle schede carburanti.

A partire dalla medesima data gli acquisti di carburante per autotrazione saranno documentati con fattura elettronica.



Per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante è previsto un credito d'imposta da utilizzare in compensazione con F24 a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione da calcolarsi per il 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite i sistemi di pagamento elettronico con carta di credito.



Le cessioni verso soggetti IVA saranno documentate da fattura elettronica, mentre i corrispettivi dovranno essere memorizzati in via elettronica e inviati all'Agenzia Entrate.



