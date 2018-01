Legge di stabilità 2018: detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio e il Bonus Mobili

Giovedì 4 gennaio 2018

La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato al 31 dicembre 2018 la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio fino al limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare.



È stato altresì prorogato, e modificato in parte, il cosiddetto "bonus mobili" che prevede, per i soggetti che beneficiano della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio, un'ulteriore detrazione del 50% per ulteriori spese documentate sostenute nel 2018 per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, a condizione che gli interventi di recupero edilizio siano iniziati da gennaio 2017.



L'ammontare complessivo della spesa non può superare i 10.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 quote annuali.



DOCUMENTI IN EVIDENZA: