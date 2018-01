Legge di stabilità 2018: Bonus Aree verdi

Mercoledì 3 gennaio 2018

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una nuova detrazione per incentivare le opere su giardini, balconi, giardini pensili e terrazze private.



Per l'anno 2018 è prevista una detrazione pari al 36% (da ripartire in 10 quote annuali) delle spese documentate sostenute fino ad un massimo di 5.000 euro per unità immobiliare; questa agevolazione non è legata alla ristrutturazione edilizia.

La detrazione spetta per la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili; risultano detraibili anche le spese sostenute per la progettazione e la manutenzione connesse all'esecuzione dei predetti interventi.



Gli interventi devono essere effettuati su unità immobiliari ad uso abitativo o sulle part comuni esterne degli edifici condominiali.



Si sottolinea che è prevista la riduzione della detrazione al 50% per gli immobili residenziali adibiti ad uso promiscuo da professionisti o imprenditori.



DOCUMENTI IN EVIDENZA: