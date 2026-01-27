Legge di bilancio 2026: trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e festivo nel turismo

Confermata anche per quest'anno la misura volta a sostenere il reddito dei lavoratori dipendenti del settore.

La Legge di bilancio 2026 (art. 1, commi 18-21), al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, anche per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo e stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario nei giorni festivi.

L'agevolazione spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2025.

Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2025. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica. Il sostituto d’imposta, per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale, può utilizzare in compensazione il credito maturato.