Leasing immobiliare: niente rettifica della detrazione Iva se cambia regime fiscale

Come noto è disponibile, dal 1° settembre, la nuova sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate contenente le risposte alle istanze di interpello e di consulenza giuridica, prevista dal Provvedimento del Direttore dall'Agenzia datato 7 agosto 2018.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 3 del 17 settembre 2018, si è espressa in tema di rettifica decennale della detrazione Iva assolta sui canoni di leasing immobiliare ed ha chiarito che, in ipotesi di mutato regime fiscale delle operazioni realizzate a valle (da imponibili a esenti), una corretta interpretazione dell'articolo 19-bis2, commi 3 e 8, del d.P.R. n.633 del 1972, impone di non rettificare la detrazione dell'IVA assolta sui canoni di leasing.

Dalla lettura del combinato disposto dei commi 3 ed 8 dell'articolo 19-bis2 del d.P.R. n. 633 del 1972, precisano le Entrate richiamando la risoluzione n. 178/E del 9 luglio 2009 e la circolare n. 26/E del 1° giugno 2016, si evince che il periodo decennale di sorveglianza per operare la rettifica della detrazione dell'IVA, per i fabbricati e per le porzioni di fabbricati, decorre dall'acquisto o dalla ultimazione degli stessi.