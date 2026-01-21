Report Azienda 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Mercoledì 21 gennaio 2026
Aggiungi ai preferiti

Le scadenza LIPE 2026

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
PDF

Riportiamo le scadenze annuali relative all’invio delle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE):

  • lunedì 2 marzo 2026 è il termine ultimo per l’invio dei dati LIPE del quarto trimestre 2025;
  • lunedì 1 giugno 2026 è il termine ultimo per l’invio dei dati LIPE del primo trimestre 2026;
  • mercoledì 30 settembre 2026 è il termine ultimo per l’invio dei dati LIPE del secondo trimestre 2026;
  • lunedì 30 novembre 2026 è il termine ultimo per l’invio dei dati LIPE del terzo trimestre 2026.

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Periodico iscritto alla USPI - Unione Stampa Periodici Italiana Unione Stampa Periodici Italiana
Installa l'applicazione AteneoWeb Mobile da Amazon Appstore Installa l'applicazione AteneoWeb da Android Google Play
INFO

Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google
Mappa dei contenuti

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS