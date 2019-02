Le guide dell'Agenzia delle Entrate: agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre guide aggiornate con le ultime novità fiscali in tema di agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, il risparmio energetico e per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Nelle tre guide, aggiornate a febbraio 2019, le Entrate forniscono indicazioni utili per richiedere correttamente tutti questi benefici fiscali e illustrano gli adempimenti e le procedure da seguire per poterne usufruire.

Nella guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" viene confermata, anche per il 2019, la detrazione del 50% delle spese sostenute, con un importo massimo di 96.000 euro per ogni unità immobiliare.

Salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2020 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.

Oltre alla detrazione Irpef del 50%, nel corso degli anni sono state introdotte anche altre agevolazioni fiscali per lavori sul patrimonio immobiliare come, ad esempio:

la possibilità di pagare l'Iva in misura ridotta;

la possibilità di portare in detrazione gli interessi passivi pagati sui mutui stipulati per ristrutturare l'abitazione principale;

le detrazioni per l'acquisto di immobili a uso abitativo facenti parte di edifici; interamente ristrutturati

le detrazioni per la realizzazione o l'acquisto di posti auto.

Clicca qui per accedere alla guida.