Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico: nuova guida dell'agenzia entrate

La legge di bilancio 2017 ha prorogato al 31 dicembre 2017, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall'Irpef e dall'Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Dal 1° gennaio 2018 l'agevolazione sarà sostituita con la detrazione (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.



Al 31 dicembre 2021 è stata invece prorogata la detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente aggiornato la guida "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico", che descrive i diversi tipi di interventi per i quali può essere richiesta la detrazione e riporta gli adempimenti e le procedure da seguire per poterne usufruire.

Le novità della nuova versione delle guida riguardano: