Lavoratori italiani all'estero: in GU il decreto con le retribuzioni convenzionali 2019

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17-01-2019 il Decreto 21 dicembre 2018 con il quale sono stati determinati gli importi delle retribuzioni convenzionali 2019 per i lavoratori all'estero.

In particolare, il decreto stabilisce che, a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2019 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2019, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle allegate al decreto stesso, che sono suddivise nelle sezioni "operai e impiegati", "quadri", "dirigenti" e "giornalisti".